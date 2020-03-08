{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вход на станцию метро "Черкизовская" в Москве могут ограничить из-за футбольного матча

Пассажирам рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку заранее

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Вход и выход со станции московского метро "Черкизовская" в воскресенье может быть ограничен в связи с футбольным матчем между клубами "Локомотив" и Ахмат" на "РЖД-Арене". Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сегодня в 19:00 на "РЖД-Арене" встретятся "Локомотив" и "Ахмат". Зрителям матча Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Ахмат" удобнее добираться до стадиона через станции Московского метро "Черкизовская" и МЦК "Локомотив". По требованию полиции на станциях Московского метро, прилегающих к "РЖД-Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении.

Пассажирам также рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку заранее.

8 марта в 19:00 в Москве на "РЖД-Арене" в рамках 21 тура чемпионата России по футболу пройдет встреча между столичным "Локомотивом" и грозненским "Ахматом".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Движение на юге Москвы после аварии с такси восстановили
Как сообщалось ранее, в результате ДТП пострадали три человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС