Вход на станцию метро "Черкизовская" в Москве могут ограничить из-за футбольного матча

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Вход и выход со станции московского метро "Черкизовская" в воскресенье может быть ограничен в связи с футбольным матчем между клубами "Локомотив" и Ахмат" на "РЖД-Арене". Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сегодня в 19:00 на "РЖД-Арене" встретятся "Локомотив" и "Ахмат". Зрителям матча Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Ахмат" удобнее добираться до стадиона через станции Московского метро "Черкизовская" и МЦК "Локомотив". По требованию полиции на станциях Московского метро, прилегающих к "РЖД-Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении.

Пассажирам также рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку заранее.

8 марта в 19:00 в Москве на "РЖД-Арене" в рамках 21 тура чемпионата России по футболу пройдет встреча между столичным "Локомотивом" и грозненским "Ахматом".