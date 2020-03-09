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Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 9 марта

Синоптики предупреждают о тумане в утренние часы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до 2 градусов тепла.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.

Синоптики предупреждают о тумане в Москве и области в утренние часы, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

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