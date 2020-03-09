Количество учащихся в Московской школе экспортера возросло вдвое за начало 2020 года

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. человек прошли обучение в Московской школе экспортера за январь и февраль, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"С начала года в Московской школе экспортера (МШЭ) прошел обучение 1221 сотрудник 250 столичных компаний. Это вдвое больше, чем за первые два месяца 2019 года. Участники программы смогли побывать на 19 занятиях. Также организовали пять конференций, посвященных разным странам", - говорится в публикации.

"Пройти курс в Московской школе экспортера приглашают и начинающих, и опытных предпринимателей. Число слушателей каждый год растет, а вместе с ним - и количество занятий. Чтобы провести семинары для представителей столичных компаний, приезжают спикеры из разных стран", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале.

Также сообщается, что экспертам школы неоднократно поступали просьбы о создании онлайн-платформы, где были бы собраны лекции всех спикеров. В феврале отсняли уже 16 обучающих роликов, а всего их будет более 20. Видео разместят на сайте экспортного центра и в специальном разделе "Онлайн-академии МБМ" Pro_live. В январе в школе состоялась премьера авторской бизнес-игры "Экспорт - первые шаги на международный рынок"; по ее правилам нужно разделиться на команды, придумать компанию и продукт, а затем пройти все этапы выхода на экспорт - от маркетингового исследования до деловых переговоров. По мнению предпринимателей, такая форма обучения - одна из самых эффективных, потому что позволяет совместить теорию и практику.

Обучение в Московской школе экспортера бесплатное, для посещения занятий нужно только зарегистрироваться на интересующие мероприятия, отмечается на сайте. Программу реализуют на базе Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. МЭЦ создан для продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки; он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки по принципу единого окна.