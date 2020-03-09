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Похолодание ожидается в Москве в конце недели

Дневная температура в столице составит на выходных примерно 4-5 градусов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. В конце короткой рабочей недели в Москву придет заметное похолоданием, дневная температура в следующие выходные будет составлять примерно 4-5 градусов, сообщил в понедельник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы прогнозируем, что в субботу температура ночью будет около нуля, днем около 5 градусов, а в воскресенье, по первым расчетам, температура ночью будет от минус 1 до плюс 6 градусов, а это уже все-таки такие легкие морозцы, днем тоже около нулевой отметки, от минус 1 до плюс 4 градусов", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что до конца рабочей недели температурный фон будет примерно один и тот же, от 5 до 10 градусов днем и от 3 до 5 градусов ночью.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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