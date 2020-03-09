Московский транспорт бесплатно перевез более 2,3 млн пассажирок 8 марта

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бесплатным проездом, организованным для женщин в честь 8 Марта, воспользовались более 2,3 млн пассажирок метро, МЦК и наземного транспорта. Об этом сообщается в понедельник на Едином транспортном портале.

"Наземный транспорт Мосгортранса и перевозчиков, работающих по госконтракту, бесплатно перевез 680 тыс. женщин. Метро и МЦК воспользовались около 1,7 млн женщин. Для своих пассажирок метрополитен также подготовил подарки: цветы и косметические патчи", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что в этом году пассажирок в честь 8 Марта было примерно на 10% больше, чем в обычный выходной день. "Это как население двух городов -миллионников, например, Самары и Ростова-на-Дону", - отмечается на портале.