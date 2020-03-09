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Серьезных происшествий на матче "Спартак" - "Краснодар" в Москве не было

Перед началом игры специалисты Росгвардии обследовали стадион и прилегающую к нему территорию на наличие взрывоопасных предметов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Росгвардия не зафиксировала серьезных нарушений общественного порядка во время футбольного матча "Спартак" - "Краснодар" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Более 800 сотрудников подразделений ГУ Росгвардии по Москве и военнослужащих Центрального округа во взаимодействии с полицейскими обеспечили общественную безопасность в период проведения матча между футбольными клубами "Спартак" - "Краснодар" 9 марта. Благодаря слаженным действиям правоохранителей серьезных нарушений общественного порядка допущено не было", - сказали в Росгвардии.

Перед матчем специалисты ведомства обследовали стадион и прилегающую к нему территорию на наличие взрывоопасных предметов. Во время матча экипажи вневедомственной охраны патрулировали улицы, прилегающие к спортивной арене.

Встреча 21-го тура чемпионата России состоялась на стадионе "Открытие-Арена" в Москве в присутствии 28 245 зрителей и завершилась победой "Краснодара" со счетом 1:0.

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