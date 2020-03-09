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Димаш Кудайбергенов в ходе сольного тура собрал стадион в Москве

Певец исполнил песни на казахском, английском, французском, итальянском и русском языках

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов (Кудайберген) в понедельник выступил с сольным концертом в рамках мирового турне Arnau во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве. Собрать столь большую площадку - вместимостью свыше 10 тыc. зрителей - всегда было его мечтой, признался артист поклонникам.

"Об этом дне я мечтал с детства, о таких больших сольных концертах по миру. Вы исполняете большую мечту маленького казахского парня. Вам за это большое спасибо", - обратился Димаш к залу, где с трудом можно было найти свободное место.

В свой личный праздник, за который певец еще не раз поблагодарил поклонников этим вечером, он не забыл и о Международном женском дне, который отмечался накануне. "Всех девушек, женщин, дорогих мам, бабушек с праздником", - поздравил артист тех, кто был в "Мегаспорте" в большинстве.

Музыка без границ

Подарком всем им стало пение Димаша на казахском, английском, французском, итальянском и русском языках. Причем зрители были готовы подпеть каждой композиции: S.O.S., принесшей Димашу успех на китайском телешоу I Am A Singer, Give Me Your Love на фоне видео от поклонниц со всего мира, "Махаббат бер маган", "Подмосковные вечера", Screaming и другим.

"Я благодарен судьбе за то, что мне удалось поработать с гениальнейшим композитором. Во всем мире сейчас редко встретишь человека, который так живет музыкой, просыпается с ней и засыпает. И вдвойне приятно оттого, что человек, добившийся высот, популярности, остается простым, молодым. Я знаю такого человека и очень его люблю, уважаю. Просто: народный артист России Игорь Крутой", - объявил Димаш блок песен, написанных маэстро для него, включая "Любовь уставших лебедей".

Игорь Крутой не только аккомпанировал за роялем, но и сыграл на мелодике. "Я счастлив тем, что Димаш меня пригласил в свой концерт, и понимаю, что петь в концерте Димаша - преступление. Но я все же спою и хочу посвятить эту песню моему младшему другу, младшему брату - Димашу", - сказал Крутой и запел "Мой друг".

"Очень трогательно видеть, насколько публика проникается к Димашу, насколько каждая песня ожидаема, - сказал маэстро журналистам до концерта. - Публику сегодня не обманешь: когда они видят настоящее, они готовы прийти и в Кремль, и во дворцы спорта, и на стадион". "В кроссовере Димаш может стать номер один в мире, а в чем-то уже стал - с такими верхними нотами и с такими "низами", - подчеркнул он.

За три часа Димаш успел спеть с женским хором и сидя на белом мотоцикле, сыграть на традиционном казахском инструменте домбре, призвать к миру с сочиненной им песней "Война и мир", поблагодарить своих родителей, которые "еще в детстве точно угадали профессию" для него, и представить лично каждого участника команды, готовившей его большое шоу.

"Дорогие друзья, я хочу высказаться по поводу того, что я сейчас чувствую на сцене. Невероятные эмоции испытываю, ни один поэт не передаст. Чувствую себя прямо каким-то Майклом Джексоном, - признался певец. - Это все благодаря вашей поддержке".

Не до отдыха

Далее певец отправится с туром Arnau на Украину, в Германию, Чехию и Белоруссию. "За последние четыре года у меня не было такого, чтобы две недели подряд я ничего не делал. По окончании тура, наверное, возьму отпуск. Но я не жалуюсь, потому что я не представляю свою жизнь без творчества, и, несмотря на усталость, уже через день опять тянет на сцену, показать людям что-то новое", - поделился он с журналистами.

25-летний Димаш Кудайбергенов быстро стал знаменитостью на родине благодаря очень широкому голосовому диапазону - пять октав. Он выступил на открытии Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алма-Ате, исполнив в дуэте с казахстанской певицей Зариной Алтынбаевой оперную арию в современной обработке. Кудайбергенов был удостоен почетной премии Top Chinese Music Awards в номинации "Самый популярный певец в Азии", эту премию называют китайской версией Grammy.

Певец также является обладателем гран-при конкурса "Славянский базар - 2015" в Витебске, а в марте 2019 года при аншлаге дал первые сольные концерты в Государственном Кремлевском дворце в Москве. В его репертуаре песни на казахском, русском, английском, французском и других языках.

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