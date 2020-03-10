Более 30 соцобъектов построили по Адресной инвестпрограмме в Москве в 2019 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти столицы в 2019 году направили пятую часть расходов бюджета на Адресную инвестиционную программу, в рамках которой было построено свыше 30 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"546,4 млрд рублей было выделено в прошлом году на Адресную инвестиционную программу Москвы. Это 21% от общего объема расходов городского бюджета. За счет этих средств было построено более 30 объектов социальной инфраструктуры: 13 зданий школ и детских садов, шесть объектов здравоохранения, шесть спортивных объектов, восемь новых станций метро, а также Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), 111 километров дорог, новые мосты, развязки и пешеходные переходы", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении, 70% расходов на адресную инвестпрограмму - 384 млрд рублей - было направлено на развитие транспортной системы города. Расходы на строительство объектов здравоохранения составили 22,8 млрд рублей, объектов образования - 15 млрд рублей. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры было профинансировано в объеме 23,9 млрд рублей, на объекты культуры выделено 3,7 млрд, на спорт - 8,6 млрд рублей помимо этого, 38 млрд рублей пошло на реализацию программы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность Москвы".

Адресная инвестпрограмма сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. Их главной задачей является строительство и обновление объектов городской инфраструктуры и динамичное экономическое развитие за счет роста инвестиций.