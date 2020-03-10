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Около 90 км рельсов заменят в метро Москвы в 2020 году

Работы проведут на всех линиях столичной подземки, в том числе на открытых участках
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Специалисты заменят около 90 км рельсов и 22 тыс. шпал в московском метро в текущем году для повышения безопасности поездок. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"В этом году в метро заменят около 90 км рельсов и 22 тыс. шпал. Кроме того, специалисты обновят около 100 тыс. рельсовых скреплений. Эти детали скрепляют между собой рельсы и шпалы. Работы проведут на всех линиях столичной подземки, в том числе на открытых участках", - говорится в сообщении.

Как пояснил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, срок службы рельсов зависит от частоты следования поездов по конкретному участку пути и от веса составов. Сотрудники столичной подземки каждую ночь обследуют элементы пути в тоннелях и на станциях.

Работы по замене инфраструктуры проводятся в метро в ночное время, когда поезда не ходят. Специалистам выделяют 2,5 часа, за это время они успевают обновить около 800 м рельсов. В 2019 году в столичном метро было заменено более 86 км рельсов, 22 тыс. шпал и 105 тыс. скреплений. А с 2015 года обновили свыше 400 км рельсов и 107 тыс. шпал.

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