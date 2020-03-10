Ливень не повлиял на работу столичных аэропортов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Продолжающийся в столице ливень не отразился на работе аэропортов московского авиаузла, следует из данных их онлайн-табло.

По состоянию на 07:30 мск по данным онлайн-табло до 14:00 вторника в аэропорту Шереметьево 11 отмен и одна задержка, во Внуково две задержки, в Домодедово одна отмена и одна задержка.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку в менее, чем два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным: задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.

Во вторник в Москве ожидается облачная погода, дождь и до плюс 10 градусов.