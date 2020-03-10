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Сроки поставок городской техники в Москву могут сдвинуться из-за коронавируса

По данным ВОЗ в мире заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Поставки новой техники для городского транспорта в Москве могу быть сдвинуты из-за принятия российскими властями нормативного акта, по которому трудности, вызванные распространением коронавируса, признают форс-мажором при исполнении госконтрактов. Об этом сообщается в Twitter столичный транспортный комплекс.

Как сообщил ранее "Коммерсантъ", вопрос о выпуске соответствующего нормативного акта сейчас прорабатывают Минпромторг, Минюст и Минфин, а правительство уже согласовало это решение. В Минпромторге РФ изданию сообщили, что предлагаемая мера вызвана необходимостью "нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам". Также в министерстве подтвердили, что действующее законодательство позволяет кабмину определять особенности осуществления конкретных закупок.

"При принятии такого решения, возможно, будут сдвинуты поставки новой техники для городского транспорта", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

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