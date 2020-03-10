"Мосгортранс": система "Антисон" безвредна для водителей общественного транспорта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Система "Антисон", которая не дает заснуть за рулем, безвредна для водителей городского общественного транспорта, сообщается во вторник в Twitter "Мосгортранса".

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что водители "Мосгортранса" жалуются на систему "Антисон", заявляя, что инфракрасное излучение приводит к усталости глаз, зуду и рези. В письме депутата Госдумы Вячеслава Лысакова в Роспотребнадзор говорится также о случаях ожога роговицы.

"Мы опровергаем вред от использования системы "Антисон". Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах. Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой", - говорится в сообщении.

Контракт по установке оборудования на 9,2 млн рублей "Мосгортранс" заключил в 2018 году с компанией-разработчиком системы "Октоинформ Рус", тогда в рамках пилотного проекта приборы установили на 36 автобусах. В ноябре 2019 года перевозчик заключил контракт на 1,74 млрд рублей с ООО "КСОР", которое обязалось закупить и установить систему на 8,4 тыс. автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах.

Система "Антисон" в автоматическом режиме контролирует концентрацию внимания водителей. Система проводит анализ моргания и направление взгляда водителя в режиме реального времени. В случае обнаружения признаков сна, она незамедлительно подает сигнал - звуковой и световой.