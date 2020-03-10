Более 3 тыс. человек в Москве обратились за больничными из-за режима изоляции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. заявок на получение больничного листа поступили на горячую линию в Москве для прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, которая заработала около недели назад. От этом сообщила журналистам во вторник заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В максимально сжатые сроки в городе удалось развернуть систему колл-центров, которые принимают обращения жителей по вопросам коронавируса. С момента запуска горячей линии в колл-центр обратилось более 14 тыс. человек. За больничными листами обратились почти 3 тыс. жителей, которым после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией показано провести две недели в изоляции дома", - сказала она.

В первый рабочий день после длинных выходных, 10 марта, на горячую линию уже обратилось рекордное количество человек - около 4 тыс. По мнению Раковой, это говорит о том, что москвичи ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих. Заммэра добавила, что сотрудники колл-центра готовы ответить на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе и борьбе с ним, на данный момент в нем работают 170 человек.

Горячая линия департамента здравоохранения Москвы для прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией начала работать 4 марта. В списке стран - Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия. Всем прибывшим на территорию Москвы из этих стран нужно позвонить по номеру 8-495-870-45-09 и при необходимости оформить больничный лист с доставкой на дом.

В настоящее время в столице подтверждено девять случаев заболевания, один из пациентов ранее был успешно выписан из больницы после полного выздоровления.

Ранее 5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Этим гражданам необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

О коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.