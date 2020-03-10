{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы опровергли информацию о перепрофилировании медучреждений из-за коронавируса

Также они назвали недостоверной информацию о том, что медиков, работающих с пациентами на карантине или с подозрением на ОРВИ и коронавирус, не обеспечили средствами индивидуальной защиты

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Информация о якобы перепрофилировании московских медучреждений для размещения пациентов с коронавирусом не соответствует действительности. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в соцсетях появилась информация, что несколько крупнейших московских больниц якобы получили приказ распределить всех своих пациентов по другим медучреждениям города и готовиться к работе в режиме инфекционного изолятора из-за коронавируса.

"Информация в социальных сетях не соответствует действительности и несет ярко выраженный провокационный характер", - уточнили в пресс-службе ведомства.

На данный момент в рамках перехода в "режим повышенной готовности" в ряде медицинских организаций города Москвы усилены меры профилактики и повышения качества лечения пневмонии. "Мощности по лечению пациентов с этим заболеванием сконцентрированы в трех стационарах, которые переходят на новый режим работы: ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Юдина, ГКБ №52", - уточнили в пресс-службе.

Также сейчас 100% проб пациентов с пневмонией проходят исследование на коронавирусную инфекцию. Врачи смежных специальностей проходят дополнительные курсы по лечению больных с пневмонией, а также с новой коронавирусной инфекцией. "Заявления о необеспечении средствами защиты специалистов-медиков, работающих с пациентами на карантине или с подозрением на ОРВИ и коронавирус, также не соответствуют действительности. Все медицинские специалисты ГКБ им. Мухина и других стационаров Москвы обеспечены полным комплектом средств индивидуальной защиты. При возникновении каких-либо рисков, связанных с новой коронавирусной инфекцией, в каждой больнице есть все необходимое для обеспечения соответствующей защиты как для медицинских работников, так и для пациентов", - пояснили в пресс-службе.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Такая мера будет действовать до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС