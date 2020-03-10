Власти Москвы опровергли информацию о перепрофилировании медучреждений из-за коронавируса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Информация о якобы перепрофилировании московских медучреждений для размещения пациентов с коронавирусом не соответствует действительности. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в соцсетях появилась информация, что несколько крупнейших московских больниц якобы получили приказ распределить всех своих пациентов по другим медучреждениям города и готовиться к работе в режиме инфекционного изолятора из-за коронавируса.

"Информация в социальных сетях не соответствует действительности и несет ярко выраженный провокационный характер", - уточнили в пресс-службе ведомства.

На данный момент в рамках перехода в "режим повышенной готовности" в ряде медицинских организаций города Москвы усилены меры профилактики и повышения качества лечения пневмонии. "Мощности по лечению пациентов с этим заболеванием сконцентрированы в трех стационарах, которые переходят на новый режим работы: ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Юдина, ГКБ №52", - уточнили в пресс-службе.

Также сейчас 100% проб пациентов с пневмонией проходят исследование на коронавирусную инфекцию. Врачи смежных специальностей проходят дополнительные курсы по лечению больных с пневмонией, а также с новой коронавирусной инфекцией. "Заявления о необеспечении средствами защиты специалистов-медиков, работающих с пациентами на карантине или с подозрением на ОРВИ и коронавирус, также не соответствуют действительности. Все медицинские специалисты ГКБ им. Мухина и других стационаров Москвы обеспечены полным комплектом средств индивидуальной защиты. При возникновении каких-либо рисков, связанных с новой коронавирусной инфекцией, в каждой больнице есть все необходимое для обеспечения соответствующей защиты как для медицинских работников, так и для пациентов", - пояснили в пресс-службе.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию.