Небольшой дождь и до 11 градусов тепла прогнозируют в Московском регионе в среду

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пасмурная погода ожидается в Москве и Подмосковье 11 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве от 8 до 10 градусов тепла, https://meteoinfo.ru/ночью похолодает до 2 градусов.
В Подмосковье воздух прогреется до 11 градусов тепла, ночью термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла.
"Местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман", - говорится в сообщении. В ночные часы вероятность осадков сохранится.
Южный и юго-западный ветер днем не превысит 11 м/с, ночью порывы могут достигать 18 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве и Подмосковье с 23:00 мск среды до 23:00 мск пятницы.
Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.