{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небольшой дождь и до 11 градусов тепла прогнозируют в Московском регионе в среду

Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов тепла

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пасмурная погода ожидается в Москве и Подмосковье 11 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 8 до 10 градусов тепла, https://meteoinfo.ru/ночью похолодает до 2 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 11 градусов тепла, ночью термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла.

"Местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман", - говорится в сообщении. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

Южный и юго-западный ветер днем не превысит 11 м/с, ночью порывы могут достигать 18 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве и Подмосковье с 23:00 мск среды до 23:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Счетной палате заявили, что вложения в культуру региона не меняют ситуацию в этой сфере
По итогам проверки целевого использования бюджетных средств на создание и поддержку учреждений культуры на примере Московской и Ростовской областей Счетная палата отметила невысокий уровень освоения субсидий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС