Небольшой дождь и до 11 градусов тепла прогнозируют в Московском регионе в среду

В Счетной палате заявили, что вложения в культуру региона не меняют ситуацию в этой сфере

По итогам проверки целевого использования бюджетных средств на создание и поддержку учреждений культуры на примере Московской и Ростовской областей Счетная палата отметила невысокий уровень освоения субсидий

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