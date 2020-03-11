{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небольшой снегопад возможен в Москве в ближайшее воскресенье

По словам научного руководителя Гидрометцентра, на выходных в столицу также вернется солнце

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Небольшой снегопад может пройти в Москве в воскресенье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существенных осадков мы пока не ожидаем, но небольшой снежок возможен 15 марта, в воскресенье", - сказал собеседник агентства.

Вильфанд отметил, что также в выходные в столицу вернется солнце.

Ранее он сообщил, что заметное похолодание придет в Москву в конце рабочей недели. По данным Гидрометцентра, в столице днем в субботу прогнозируется от нуля до пяти градусов тепла, в воскресенье - два градуса мороза - три градуса тепла.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Небольшой дождь и до 11 градусов тепла прогнозируют в Московском регионе в среду
Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов тепла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС