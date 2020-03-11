Небольшой снегопад возможен в Москве в ближайшее воскресенье

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Небольшой снегопад может пройти в Москве в воскресенье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существенных осадков мы пока не ожидаем, но небольшой снежок возможен 15 марта, в воскресенье", - сказал собеседник агентства.

Вильфанд отметил, что также в выходные в столицу вернется солнце.

Ранее он сообщил, что заметное похолодание придет в Москву в конце рабочей недели. По данным Гидрометцентра, в столице днем в субботу прогнозируется от нуля до пяти градусов тепла, в воскресенье - два градуса мороза - три градуса тепла.