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Участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД благоустроят в 2020 году

После благоустройства увеличится количество мест пересадок и ожидания транспорта, а также это поможет созданию удобных транспортно-пешеходных связей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Работы по благоустройству Ленинского проспекта и прилегающих территорий от улицы Кравченко до МКАД запланированы на 2020 год. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Ленинский проспект расположен в Юго-Западном и Западном административных округах и пересекает четыре района. В непосредственной близости от Ленинского проспекта находятся природные и озелененные территории. Концепция благоустройства разрабатывалась с учетом проведенного комплексного анализа территории, основных транспортных и пешеходных потоков. Предполагается, что после благоустройства увеличится количество мест пересадок и ожидания транспорта, а также это поможет созданию удобных транспортно-пешеходных связей", - приводятся в сообщении пресс-службы ведомства слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

В рамках благоустройства специалисты Комплекса городского хозяйства оформят входные группы в многочисленные парки и зоны отдыха района. Внимание будет уделено и обустройству уже сложившихся точек притяжения, и зон активности горожан. Общая площадь территории, где будут проходить работы, составит почти 152 га.

По словам Бирюкова, одна из особенностей благоустройства Ленинского проспекта - создание системы мини-площадей, в которые превращаются остановки общественного транспорта с максимальным пешеходным потоком. Мощение при этом будет использоваться для своеобразной навигации. Так, подземные и наземные переходы, остановки общественного транспорта, площадь у ЗАГСа, являющиеся центрами активности горожан, планируется подчеркнуть темным цветом мощения. Дальше от них плитка будет более светлой.

"Все воздушные кабельные линии в ходе работ уберут под землю, заменят покрытие тротуаров и проезжей части. На всей территории появятся новые фонари с энергосберегающими лампами и современные малые архитектурные формы. Фасады домов отремонтируют и в зависимости от типа здания почистят или покрасят. Отдельно проработан вопрос адаптации территории для маломобильных групп граждан",- уточнил Бирюков.

Улучшение экологической ситуации в районе - одна из важных задач благоустройства, поэтому проектом предусмотрено сохранение существующих крупных деревьев и озелененных территорий, а также высадка новых растений.

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