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Власти Москвы реализуют более 200 идей москвичей по профобразованию

Всего в краудсорсинг-проекте "Навыки будущего" приняли участие более 15 тыс. человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. горожан приняли участие в краудсорсинг-проекте "Навыки будущего". Они предложили более 2 тыс. идей, из них для реализации выбрали более 200, сообщили в среду на портале мэра Москвы.

"В краудсорсинг-проекте "Навыки будущего" приняли участие более 15 тыс. человек, они предложили более 2 тыс. идей и оставили свыше 2 тыс. комментариев. Для реализации выбрали 203 идеи горожан", - приводят в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Новый краудсорсинг-проект "Навыки будущего" проходил на платформе crowd.mos.ru с 26 февраля по 5 марта. В течение девяти дней москвичи могли высказывать мнение о действующих в городе образовательно-профессиональных программах и площадках. Предлагались конкретные решения, как дополнить формат обучения в детских технопарках, как усовершенствовать уже зарекомендовавшие себя проекты "Бизнес-уик-энд" и "День без турникетов".

Эксперты департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы выбрали идеи, направленные на профориентацию с использованием нейроинтерфейсов, развитие инженерного творчества детей, обучение выбору места для открытия точки продаж или офиса, отмечается на портале.

Платформа crowd.mos.ru работает с 2014 года.

За шесть лет более 210 тыс. жителей столицы приняли участие в 22 проектах. Горожане предложили свыше 103 тыс. идей, из них около 4 тыс. были выбраны экспертами для реализации.

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