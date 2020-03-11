Школьников проверят на знание химии и ОБЖ по индивидуальной диагностике

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Технологии виртуальной реальности помогут проверить, как московские школьники усвоили программу по химии и ОБЖ. Новый формат позволит создать условия для проверки знаний, которые в школе создать просто невозможно, сообщается в среду на портале правительства Москвы.

"Московский центр качества образования разработал задания для диагностики учеников в новом формате. Для проверки знаний по химии школьникам предлагают 10 уникальных лабораторных работ: учащиеся должны провести химические опыты в виртуальном пространстве. Задания по ОБЖ имитируют чрезвычайные ситуации, и школьнику, например, необходимо как можно быстрее эвакуироваться, соблюдая технику безопасности", - говорится в сообщении.

Система автоматически формирует отчет, в котором указано потраченное на выполнение задания время, а также процент его выполнения и другая информация. Это позволяет оценить уровень знаний и умений учеников, повышает степень их вовлеченности и исключает возможность списывания, а подход к обучению становится более персонализированным, уточняется на портале.

Московский центр качества образования проводит независимые диагностики по физике, биологии, астрономии, английскому языку. В виртуальном формате школьники проверили свои знания уже более 10 тыс. раз. Пройти диагностику можно, зарегистрировавшись на сайте центра.