Социальная реклама по безопасности дорожного движения запущена на 70 объектах столицы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запустил на 70 носителях в Москве социальную рекламу под названием "Почувствуй стиль города - соблюдай правила дорожного движения", сообщается в среду на едином транспортном портале (ЕТП) столицы.

"ЦОДД правительства Москвы запустил социальную рекламу "Почувствуй стиль города - соблюдай правила дорожного движения". На 70 различных носителях - остановках городского транспорта, рекламных билбордах, газетных киосках, улицах вдоль дорог - размещены плакаты с фотографиями и краткими описаниями о правилах безопасного поведения на дорогах", - говорится в сообщении.

В новом фотопроекте предусмотрены макеты как для автомобилистов, так и для пешеходов. Например, для водителей разработаны макеты с призывами "Насладись дорогой. Отложи телефон за рулем", "Двигайся в ритме улиц. Сбавь скорость", для пешеходов - "Будь ярким. Выделяйся на пешеходном переходе", "Слушай голос улиц. На переходе сделай музыку тише" и другие, уточняется в сообщении.

"Ежегодно для повышения безопасности и создания комфортной среды для жителей и гостей города обустраиваются "островки" безопасности, строятся новые светофоры и пешеходные переходы, меняется схема движения. Мы хотим простым языком рассказать людям о важности соблюдения элементарных правил поведения на дороге", - приводятся в сообщении слова руководителя ЦОДД Михаила Кизлыка.

Рекламные макеты также будут дублироваться в социальных сетях ЦОДД.