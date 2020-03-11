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Распространение коронавируса нового типа

Ординаторов привлекут для помощи в поликлиниках Москвы из-за коронавируса

Молодые специалисты пройдут предварительное обучение, перед началом работы они получат должности старших специалистов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более 700 ординаторов привлекут для работы в поликлиниках Москвы и для посещения пациентов на дому из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Ситуация в Москве остается стабильной, массовое распространение новой коронавирусной инфекции до сих пор удается предотвратить. Но с учетом того, как развивается ситуация в некоторых европейских странах, в столице предусмотрен комплекс мер.

"Работа городских служб сконцентрирована на группах риска, в частности - гражданах, недавно приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Если ситуация все-таки будет ухудшаться, то для усиления поликлинического звена, для оказания помощи на дому к работе будут привлечены 750 ординаторов столичных медицинских вузов. Все они имеют первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что все молодые специалисты пройдут предварительное обучение. Перед началом работы они получат должности старших специалистов. Ординаторы будут помогать врачам в диагностике и лечении пациентов с ОРВИ на дому, которые обращаются в городские поликлиники.

Также к осмотрам на дому москвичей, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, привлечены фтизиатры Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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