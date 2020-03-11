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Инвестиции в экономику Москвы за 2019 год выросли почти на 9%

На долю столицы приходится около половины прямых иностранных инвестиций России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Москвы по итогам 2019 года вырос почти на 9% к уровню 2018 года и достиг почти 3 трлн рублей, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"По предварительным данным, объем инвестиций в основной капитал в Москве за 2019 год составил 2,9 трлн рублей, что на 8,9% выше, чем в 2018 году. Росту инвестиций в значительной степени способствовали меры поддержки, предоставляемые столицей бизнесу", - говорится в сообщении.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, за последние девять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. "На данный момент на долю Москвы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", - сообщил Ефимов.

Активно инвестирующие компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов.

"На сегодняшний день 112 московских компаний имеют право на различные льготы: 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, девять инвестиционных приоритетных проектов, один производитель автотранспортных средств. За последние пять лет объем инвестиций, осуществленный компаниями со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента, составил 95,6 млрд рублей, создано 111,1 тыс. новых рабочих мест. Сегодня каждый рубль, вложенный из бюджета столицы в развитие инфраструктуры, позволяет привлекать более трех рублей частных инвестиций", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

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