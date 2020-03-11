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Сообщения о минировании судов и торговых центров в Москве не подтвердились

Взрывных устройств в зданиях не обнаружили

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты обследовали столичные суды и торговый центр "Город" в Москве, которые получили сообщения с угрозами взрывов, информация оказалась ложной. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что было получено анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании торгового центра "Город" на шоссе Энтузиастов. Также поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в Чертановском, Щербинском, Головинском, Коптевском и Останкинском районных судах.

"Все здания обследованы, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
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