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Порывистый ветер и до 9 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг

Ночью температура воздуха опустится до 2-4 градусов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 6 до 8 градусов тепла, ночью температура опустится до 2-4 градусов.

В Подмосковье термометры покажут от 4 до 9 градусов тепла, в ночные часы возможно похолодание до нуля градусов.

Днем порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 12-17 м/с, ночью - 15-20 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Московском регионе с 03:00 мск четверга до 03:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 735 мм ртутного столба.

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