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Построенную в XIX веке усадьбу Александра Носенкова в Москве отреставрируют

С 1999 года в здании располагается Венгерский культурный центр

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты вернут исторический облик фасадам и интерьерам усадьбы московского потомственного почетного гражданина Александра Носенкова, которая была построена в Москве в XIX веке, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Согласованный проект реставрации и приспособления особняка на Поварской улице предусматривает масштабный комплекс работ, результатом которых станет возвращение зданию исторического облика. Для этого утраченные элементы будут воссозданы по архивным документам, а сохранившиеся - отреставрированы. Кроме этого, будут демонтированы поздние перегородки в интерьерах, заложены пробитые в советское время оконные и дверные проемы и раскрыты первоначальные", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В ходе работ специалисты укрепят фундаменты, сделают их гидроизоляцию. Также запланированы реставрация кирпичной кладки стен, штукатурки, дымоходов и печных труб, воссоздание приямков, белокаменных площадок и ступеней у входов, а также устройство водосточной системы.

Внутри дома специалисты демонтируют современную отделку стен и потолка, а также современную лестницу на чердак. Будут отреставрированы и воссозданы штукатурное покрытие, столярные оконные и дверные заполнения, паркет, потолочные карнизы и печь. Особое внимание уделят реставрации лепного декора.

"Согласованный проект реставрации и приспособления обеспечивает сохранение всех особенностей объекта культурного наследия, которые утверждены в качестве предмета охраны. Также это соответствует требованиям законодательства и охранного обязательства пользователя памятника архитектуры. Проект предусматривает и полную доступность здания для маломобильных людей", - отмечается в сообщении.

Усадьба на Поварской улице была построена в 1887-1888 годах для семьи московского потомственного почетного гражданина Александра Носенкова. Архитектором был Александр Каминский. В 1908 году владение приобрел Василий Балин - один из директоров крупнейшего товарищества мануфактуры А. Балина. В 1918 году владение национализировали, с 1921 по 1934 год в нем размещалась Польская миссия. Затем дом занимало посольство Венгрии. В 1967 году оно переехало на Мосфильмовскую улицу. С 1999 года в здании располагается Венгерский культурный центр.

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