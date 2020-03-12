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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Меры приняты в связи с прогнозируемым 13 марта усилением ветра до 24 м/с

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с прогнозируемым в пятницу, 13 марта, усилением ветра до 24 м/с, сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"По данным синоптиков, завтра в столице ожидается ветер порывами до 19-24 м/с. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Резервные мощности переведены в режим повышенной готовности, во всех префектурах созданы мобильные группы оперативного реагирования для ликвидации возможных нештатных ситуаций. Департаменту образования дана рекомендация о недопущении прогулок детей школьного и дошкольного возраста во время непогоды.

Специалисты комплекса городского хозяйства призывают жителей и гостей столицы быть внимательнее: по возможности переждать непогоду в капитальном строении, не выходить гулять в парки и не укрываться под деревьями. Находясь на улице, быть осторожнее и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

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