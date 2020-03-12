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Работы по реконструкции коллектора "Профсоюзный" завершили в Москве

Всего в столице в 2020 году запланированы работы еще на 26 коллекторах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Комплексные работы по реконструкции коммуникационного коллектора "Профсоюзный" завершились в Москве. Специалисты восстановили гидроизоляцию, заменили кабельные и технологические металлоконструкции, а также оснастили объект пожарной и охранной сигнализацией, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Работы проводились по уникальной технологии, которая позволила провести реконструкцию без шума, разрытий и участия крупногабаритной техники, тем самым не доставив неудобств жителям района. Благодаря проведенной работе повысилась надежность коллектора, а срок его службы увеличился более чем в три раза", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году в целях развития и модернизации объектов коллекторного хозяйства запланированы работы еще на 26 объектах. В том числе комплексная реконструкция коллекторов "Манежный", "Ленинский-83", "Сосновая поляна" и "Западный", а также модернизация коллекторов "ЦТД", "Новоконюшковский", "Панфиловский-2", "Вавиловский", "Трансагенство" и комплекса коллекторов "Зарядье".

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