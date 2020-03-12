Два новых музея появятся на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ВДНХ в Москве выставит на торги для долгосрочной аренды четыре павильона, в которых в текущем году завершится реставрация. Там откроются новые музейные экспозиции, а также кафе-кондитерские, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе выставочного центра.

"Выставка достижений народного хозяйства приглашает к сотрудничеству по реализации на своей территории новых музейно-выставочных, ремесленных и гастрономических проектов. В ближайшее время на торги за право долгосрочной аренды будут выставлены четыре павильона, обновление которых завершится уже в этом году", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что одна из новых экспозиций появится в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность" (бывший "Масличные культуры"), который находится рядом с Мичуринским садом. Здание было построено в 1939 году, а в 1954 году перестроено в традициях русской архитектуры, его авторы - А. Колесниченко, В. Бочкарева. Главный фасад павильона, украшенный деревянной резьбой с растительными мотивами, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас специалисты восстанавливают исторический облик фасадов и интерьеров здания, включая уникальную живопись, обнаруженную на потолках в ходе подготовки к работам.

В пресс-службе отметили, что изначально экспозиция павильона была посвящена масличным культурам, затем несколько раз перепрофилировалась, а в 1964 году здесь разместился тематический раздел "Микробиология". После реставрации здание продолжит музейно-выставочную деятельность, на торгах будет выбран арендатор, который создаст там новую экспозицию, посвященную одной из областей естествознания: химии, биологии, микробиологии или медицине.

Еще одно здание, которое выставят на торги, - это павильон 48 "Овцеводство", построенный в 1954 году, его архитекторы - А. Колесниченко, Г. Савинов. Здание является ценным градоформирующим объектом, в течение нескольких месяцев здесь завершится капремонт, в ходе которого обновят фасады, отремонтируют потолки, полы и стены.

В советское время в павильоне демонстрировались методы выращивания овец в колхозах и совхозах, была организована выставка животных. После завершения ремонта в павильоне решено разместить экспозицию о ремесленном пивном производстве. Желающие поучаствовать в новом проекте должны будут представить на конкурс концепцию создания единого музейного, лекционного и дегустационного пространства с тематическим рестораном и магазином.

Новые кондитерские

Кроме того, торги пройдут по двум павильонам, расположенным на Южной аллее ВДНХ, - № 513 и № 515. Победители торгов смогут открыть в них кафе-кондитерские. В павильоне 513, построенном в 1954 году по проекту архитекторов С. Сатунц и Е. Шариковой, раньше размешался магазин Армянской ССР, куда со всей Москвы приезжали за дефицитными продуктами и напитками, в дальнейшем в нем располагался "Гастроном № 3".

А в павильоне 515, который появился в 1973 году, был магазин "Союзпечать", предлагавший гостям широкий ассортимент регулярных печатных изданий и книжной продукции. Он построен в модернистских традициях, имеет витражное остекление в два этажа. Окончание ремонтных работ в обоих зданиях запланировано на конец весны.