Выставка элементов культуры народов Карачаево-Черкесии открылась в метро Москвы

ЧЕРКЕССК, 12 марта. /ТАСС/. Выставка "Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!", которая состоит из элементов культуры народов республики в стеклянных колбах, открылась в четверг в метро Москвы. Об этом рассказали ТАСС в постоянном представительстве республики в столице.

"В Москве стартовала выставка "Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!". Проект, реализуемый постоянным представительством Карачаево-Черкесской Республики в Москве совместно с Московским метрополитеном, призван познакомить жителей и гостей столицы с богатой культурой и историей многонациональной республики, природными данными региона, которые предоставляют самые широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, экспозиция расположена на платформе станции метро "Воробьевы горы" Сокольнической линии. Выставка будет состоять из 10 стеклянных колб, где будут расположены элементы культуры народов Карачаево-Черкесии, она продлится до 25 марта.

"Более 12 тыс. пассажиров ежедневно смогут вдохновляться уникальными экспонатами, среди которых яркие элементы самобытной культуры народов Карачаево-Черкесии, ее достояние, накопленное веками, в котором заключены традиции, обычаи, истории многих поколений. Благодаря выставке "Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!" москвичи и гости столицы больше узнают об одном из самых удивительных уголков нашей страны и увидят настоящую Карачаево-Черкесию во всей ее красе", - отметила собеседница.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.