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В Москве водителей призвали не начинать мотосезон из-за нестабильной погоды

Также водителям рекомендовали не менять зимнюю резину на летнюю

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали не менять зимнюю резину, а также не начинать мотосезон раньше срока из-за нестабильной погоды, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Да, тепло, но еще не время для мотоциклов. Мотосезон - это когда в течение недели днем и ночью температура плюсовая. У нас пока перепады, и сцепление никакое. А с начала года уже восемь мотоДТП", - говорится в сообщении.

Также водителям рекомендовали не менять зимнюю резину на летнюю, так как погода еще может сильно измениться.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что днем в четверг в Москве от шести до восьми градусов тепла, ночью температура опустится до двух-четырех градусов.

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Россия
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