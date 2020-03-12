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Более 2 млн москвичей воспользовались сервисом онлайн-записи на сдачу анализов

Кроме того, более 1,5 млн раз горожане воспользовались услугой получения результатов анализов по электронной почте

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Свыше 2 млн горожан воспользовались сервисом по удаленной записи на сдачу анализов с 31 января 2020 года. Появилась возможность выбирать удобное время для сдачи назначенных анализов, необходимых для профилактического обследования, госпитализации и первичной диагностики заболеваний, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Более 2 млн москвичей воспользовались сервисом онлайн-записи на сдачу анализов с 31 января через учетную запись на портале mos.ru. Для этого нужно зайти в раздел "Услуги" и нажать на кнопку "Запись к врачу", затем выбрать вкладку "Направления" и нужное назначение врача", - говорится в сообщении.

Также выбрав "Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте" в подразделе "Здоровье" гражданин может получить письмо с результатами анализов. В письме будет указано, соответствуют ли показатели норме или же есть отклонения. Такая услуга стала очень востребована, ею воспользовались более 1,5 млн раз, уточняет пресс-служба.

С февраля этого года москвичам, имеющим доступ к электронным медицинским картам своих детей, стали доступны их прививочные карты. Каждый родитель сможет посмотреть информацию о выполненных прививках и туберкулиновых пробах детям с рождения до 15 лет. Все новые прививки также будут сохраняться в электронную медкарту.

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