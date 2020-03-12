Более 10 тыс. случаев несанкционированной торговли пресекли в Москве за 2019 год

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. случаев незаконной торговли пресекли возле станций метро и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве в 2019 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Государственного казенного учреждения "Организатор перевозок".

"В минувшем году 5,9 тыс. фактов торговли пресечены на месте работниками учреждения ГКУ "Организатор перевозок", в том числе путем проведения профилактических бесед, по 1,4 тыс. случаям информация была передана в дежурную часть МВД России по Москве, и по более 3 тыс. нарушениям были составлены административные материалы на сумму свыше 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за несанкционированную торговую деятельность предусмотрен штраф 5 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

"Больше всего нарушений в минувшем году было зафиксировано возле станции метро "Театральная" и на транспортно-пересадочных узлах "Белорусский", "Бульвар Дмитрия Донского", "Домодедовская", "Курская", "Речной вокзал", "Теплый стан". На ТПУ "Академическая" работниками учреждения пресечена массовая торговля продуктами питания и текстильной продукции", - говорится в сообщении.

Ежедневно в 11 округах Москвы в круглосуточном режиме работники ГКУ с сотрудниками МВД проводят рейды по пресечению несанкционированной торговой деятельности в 50 метровых зонах от ТПУ и объектах транспортной инфраструктуры. Как правило, нарушители торгуют товарами, не прошедшими необходимый контроль. На продукцию отсутствуют документы, продавцы не имеют медицинских книжек, торговля целиком и полностью осуществляется за рамками действующего законодательства, отмечает пресс-служба.