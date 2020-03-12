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Распространение коронавируса нового типа

Больницу для пациентов с коронавирусом построят в Новой Москве через два-три месяца

Ее возведут у деревни Голохвастово в 30 км от МКАД

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мобильный комплекс для пациентов с коронавирусом построят на Калужском шоссе в Новой Москве в ближайшие два-три месяца. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник управления координации градостроительной документации и инвестиционных проектов департамента развития новых территорий Москвы Рустам Убайдуллаев.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге писал, что в Новой Москве в короткие сроки из быстровозводимых конструкций построят мобильный комплекс для лечения больных коронавирусом. Позднее СМИ уточняли, что больница появится у деревни Голохвастово в 30 км от МКАД.

"Будет быстровозводимый комплекс. Он будет построен в ближайшие два-три месяца. Будут использоваться сборные технологии. Заказчиком будет департамент строительства", - сказал Убайдуллаев, добавив, что проектирование объекта уже началось.

Всего в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 25 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Двое китайцев, четверо россиян (в том числе трое, эвакуированные ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess) выписаны после выздоровления.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию, однако на КНР пока приходится основная масса заболевших - 80,7 тыс. человек, из них 62,7 тыс. выздоровели, свыше 3,1 тыс. умерли. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 118 тыс. человек, более 4,2 тыс. умерли.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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