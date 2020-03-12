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Собянин: экологические, транспортные и инфраструктурные проблемы в Некрасовке решаются

Также мэр осмотрел дошкольное отделение школы 2048 в районе Некрасовка и пообщался с родителями и детьми
Мэр Москвы Сергей Собянин Кирилл Зыков/АГН "Москва"
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Район Некрасовка в Москве продолжает развиваться, остается ряд системных проблем, но над ними ведётся работа: скоро будет открыт новый участок Некрасовской линии метро, идет строительство новых инфраструктурных объектов: спортивных и социальных, решается экологическая проблема, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр в четверг осмотрел дошкольное отделение школы 2048 в районе Некрасовка и пообщался с местными жителями.

"Некрасова продолжает застраиваться, развиваться. Конечно, существуют большие, системные проблемы. Первая проблема - это нехватка объектов соцкультбыта. Так как жилье в свое время достаточно быстро строилось, и произошло отставание в строительстве школ, детских садов. Мы наверстываем. За последние годы построили 12 детских садов и школ, и в ближайшие годы еще пять детских школ и дошкольных учреждений построим", - сказал Собянин, обращаясь к местным жителям, добавив, что один из детских садов уже практически готов.

"Вторая проблема - это транспортная доступность <...> Мы запустили первую очередь Некрасовской линии [метро]. Я надеюсь, что стало комфортнее добираться <...> И буквально через несколько недель мы запустим вторую очередь, еще 12 км в плюс к той ветке, которая сейчас есть. То есть, она будет более чем в два раза длиннее и будет до Авиамоторной с пересадкой на МЦК, на другие станции метрополитена <...> Практически ветка готова, сейчас заканчиваются пуско-наладочные работы", - рассказал Собянин.

Третья проблема, по его словам, это экологическая проблема. "Одна из главных проблем - близость Люберецких очистных сооружений. Вернее, это не проблема, это всегда так было, это исторический объект. Тем не менее, мы тоже над ним работаем. Закрыли все открытые площадки, которые давали запахи и испарения, и в этом году приступаем к полномасштабной реконструкции, глубокой реконструкции Люберецких очистных сооружений с применением самых современных технологий", - сообщил Собянин.

Он отметил, что район будут обустраивать и благоустраивать, в частности, в настоящее время идет большая стройка на центральной площади Некрасовки - возводятся многофункциональный центр, дворец спорта.

"Мой район" в Некрасовке

Глава управы района Некрасовка Елена Хромова сообщила мэру, что идут работы в рамках программы "Мой район".

"В этом году мы благоустраиваем порядка 27 дворовых территорий. Это было решение ваше по программе "Мой район", за что жители выражают отдельное спасибо <...> И благоустраиваем четыре знаковых объекта: Рождественская аллея, Некрасовский бульвар, Некрасовский парк и сквер ветеранов Великой отечественной войны. То есть достаточно масштабное благоустройство. Плюс силами департамента капитального ремонта делам два сквера", - рассказала Хромова.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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