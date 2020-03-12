Экскурсии к 510-летию со дня рождения русского первопечатника пройдут на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бесплатные тематические экскурсии, посвященные 510-летию со дня рождения русского первопечатника Ивана Федорова, пройдут 15 марта в центре "Слово" на ВДНХ в Москве. Посетители познакомятся с историей типографского дела и узнают о создании Московского печатного двора, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"В центре "Слово" 15 марта на ВДНХ пройдут экскурсии о первом русском книгопечатнике Иване Федорове. На экскурсии посетители познакомятся с историей книгопечатания, узнают, как придуманная Иоганном Гутенбергом технология появилась на Руси и кто первым стал ее использовать", - говорится в сообщении.

Иван Федоров (ок. 1510-1583) - издатель первой на Руси точно датированной печатной книги "Апостол" (1564 год), а также основатель типографии в Русском воеводстве Речи Посполитой. Вслед за "Апостолом" Федоровым был издан "Часослов" в двух экземплярах. Гости экскурсии узнают, почему Федоров, стоявший у истоков печатного дела на Руси, был вынужден уехать из Москвы и как сложилась его судьба после отъезда.

Центр славянской письменности "Слово" находится в павильоне ВДНХ №58 "Земледелие", который является объектом культурного наследия федерального значения и имеет свыше 200 уникальных экспонатов.