{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Восточный вестибюль станции метро "Текстильщики" в Москве будет закрыт 14 и 15 марта

Специалисты проведут ремонт вестибюля в рамках программы интеграции станции с МЦД

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. На станции метро "Текстильщики" в Москве 14 и 15 марта будет закрыт восточный вестибюль. Временное закрытие необходимо для проведения ремонтных работ, об этом в четверг сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

"Восточный вестибюль станции "Текстильщики"(выходы 1-4, к Волгоградскому проспекту, ул. Люблинской, 1-му Саратовскому проезду), Таганско-Краснопресненской линии будет закрыт для входа и выхода пассажиров в ближайшие выходные, 14 и 15 марта",- уточнили в пресс-службе.

В рамках программы интеграции станции с МЦД будет проведен ремонт восточного вестибюля, в том числе напольного покрытия и потолка.

"Для входа и выхода со станции "Текстильщики" пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции (выходы 5-8, к ул. Люблинской, ул. Шоссейной, к станции МЦД Текстильщики), который находится в непосредственной близости от закрытого", - пояснили в пресс-службе.

Кассовые окна западного вестибюля будут работать с учетом увеличения пассажиропотока. В обычном режиме вестибюль продолжит работу с 5:30 16 марта.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Москве могут ужесточить меры ограничения массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса
В настоящее время в столице до 10 апреля введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС