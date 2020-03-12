Восточный вестибюль станции метро "Текстильщики" в Москве будет закрыт 14 и 15 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. На станции метро "Текстильщики" в Москве 14 и 15 марта будет закрыт восточный вестибюль. Временное закрытие необходимо для проведения ремонтных работ, об этом в четверг сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

"Восточный вестибюль станции "Текстильщики"(выходы 1-4, к Волгоградскому проспекту, ул. Люблинской, 1-му Саратовскому проезду), Таганско-Краснопресненской линии будет закрыт для входа и выхода пассажиров в ближайшие выходные, 14 и 15 марта",- уточнили в пресс-службе.

В рамках программы интеграции станции с МЦД будет проведен ремонт восточного вестибюля, в том числе напольного покрытия и потолка.

"Для входа и выхода со станции "Текстильщики" пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции (выходы 5-8, к ул. Люблинской, ул. Шоссейной, к станции МЦД Текстильщики), который находится в непосредственной близости от закрытого", - пояснили в пресс-службе.

Кассовые окна западного вестибюля будут работать с учетом увеличения пассажиропотока. В обычном режиме вестибюль продолжит работу с 5:30 16 марта.