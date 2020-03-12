Собянин рассказал о работе call-центра депздрава по коронавирусу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. звонков в сутки принимают операторы горячей линии столичного департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения call-центра.

"Вы знаете, что введены определенные ограничительные меры, наибольшее усилие направлено на то, чтобы работать с группами риска. Таких граждан мы предупредили о том, что они должны находиться не менее 14 дней на домашнем карантине, выдаем при необходимости больничные листы. Для того, чтобы они знали полностью информацию и заявляли о необходимости выдачи больничных листов, создан call-центр. В сутки поступает около 5-6 тыс. звонков", - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что на сегодняшний день горячая линия принимает уже звонки не только по поводу больничных листов, но и вообще по всем вопросам, связанным с коронавирусом.

"В связи с этим я бы обратился к руководителям предприятий, самим гражданам, москвичам, чтобы они максимально следовали тем предписаниям, которые выдают врачи. Это очень важно, только таким образом, только совместными нашими усилиями мы справимся с угрозой распространения инфекции. Надеюсь, что ситуация и дальше будет под контролем", - добавил мэр.

Как отмечается в материале мэрии, основной задачей call-центра является регистрация и выдача больничных листов гражданам, вернувшимся в Москву из стран с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. С 4 по 11 марта 2020 года операторы call-центра приняли 28,9 тыс. телефонных звонков от 22,2 тыс. граждан. Доля звонков с целью получения консультации составляет 54%.