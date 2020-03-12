{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин рассказал о работе call-центра депздрава по коронавирусу

С 4 по 11 марта операторы приняли 28,9 тыс. телефонных звонков
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. звонков в сутки принимают операторы горячей линии столичного департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения call-центра.

"Вы знаете, что введены определенные ограничительные меры, наибольшее усилие направлено на то, чтобы работать с группами риска. Таких граждан мы предупредили о том, что они должны находиться не менее 14 дней на домашнем карантине, выдаем при необходимости больничные листы. Для того, чтобы они знали полностью информацию и заявляли о необходимости выдачи больничных листов, создан call-центр. В сутки поступает около 5-6 тыс. звонков", - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что на сегодняшний день горячая линия принимает уже звонки не только по поводу больничных листов, но и вообще по всем вопросам, связанным с коронавирусом.

"В связи с этим я бы обратился к руководителям предприятий, самим гражданам, москвичам, чтобы они максимально следовали тем предписаниям, которые выдают врачи. Это очень важно, только таким образом, только совместными нашими усилиями мы справимся с угрозой распространения инфекции. Надеюсь, что ситуация и дальше будет под контролем", - добавил мэр.

Как отмечается в материале мэрии, основной задачей call-центра является регистрация и выдача больничных листов гражданам, вернувшимся в Москву из стран с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. С 4 по 11 марта 2020 года операторы call-центра приняли 28,9 тыс. телефонных звонков от 22,2 тыс. граждан. Доля звонков с целью получения консультации составляет 54%.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Москве могут ужесточить меры ограничения массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса
В настоящее время в столице до 10 апреля введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС