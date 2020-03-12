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Распространение коронавируса нового типа

В Москве могут ужесточить меры ограничения массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса

В настоящее время в столице до 10 апреля введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Москвы могут ужесточить меры по ограничению массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения call-центра департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

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"Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий, будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования. Самое главное для нас - это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе", - сказал мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.

Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек. В рамках запрета был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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