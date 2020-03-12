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Распространение коронавируса нового типа

В Новой Москве началось строительство инфекционной больницы на 500 мест

Больница будет состоять из нескольких корпусов, ее оснастят всем необходимым оборудованием
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения call-центра.

"Мы и дальше будем наращивать наши усилия по борьбе с инфекцией, здравоохранение переведено на повышенный режим готовности. Созданы дополнительные больничные места для лечения внебольничной пневмонии, дополнительно строим в Новой Москве, сегодня уже физически приступили к строительству новой инфекционной больницы и дальше будем наращивать наши усилия", - сообщил мэр.

Ранее мэр Москвы поручил проработать вопрос о создании быстровозводимой инфекционной больницы. Как отмечается в материалах мэрии, мобильный комплекс инфекционной больницы будет построен в Новой Москве, за "бетонным" кольцом вблизи деревни Голохвастово.

"Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны", - говорится в материалах.

Больница будет состоять из нескольких корпусов, которые в зависимости от предназначения будут строиться с применением различных материалов - бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сэндвич-панелей, которые можно быстро склеить между собой. Вместимость больницы составит 500 коек, в том числе до 250 коек реанимации. Она будет оснащена всем необходимым оборудованием.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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