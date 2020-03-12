На оформление избирательных участков ЦАО Москвы могут потратить 12 млн рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Управы 10 центральных районов Москвы планируют закупить шарики и стенды для оформления избирательных участков к проведению голосования о поправке к Конституции РФ, на это планируется потратить порядка 12 млн рублей. Соответствующие документы размещены на портале госзакупок.

Управа Басманного района планирует заплатить 1,65 млн рублей за закупку 23 пресс-воллов, стендов для фотографирования, арок из воздушных шариков и информационные плакаты. Пресненский район предлагает 2,13 млн рублей за 31 тематический пресс-волл, информационные стенды и арки из воздушных шаров.

Для Красносельского района оформление избирательных участков обойдется в 549,4 тыс. рублей - в оплату также включены и навигационные таблички. Управа Тверского района планирует заплатить 1,25 млн рублей за оформление участков. Для Якиманки начальная стоимость договора составляет 423,12 тыс. рублей - шесть пресс-воллов, столько же арок из воздушных шаров и стендов для фотографирования.

В Мещанском районе для оформления 14 избирательных участков готовы заплатить 1,03 млн рублей, в Замоскворечье - 790,06 тыс. рублей. Больше всего за установку необходимого количества стендов, арок и информационных табличек с навигацией предлагают в управе Таганского района - 2,14 млн рублей. В управах Хамовников и Арбата - 1,5 млн рублей и 432,56 тыс. рублей соответственно.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Окончательное решение о вступлении в силу поправки к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы.