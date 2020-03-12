Асфальтовое покрытие заменят в Москве на 900 улицах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в 2020 году заменить асфальтовое покрытие почти на 900 улицах столицы, об этом в четверг сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Более 790 км различных электрокабельных линий, более 300 км различных трубопроводов, примерно 22 млн кв. м асфальтовых покрытий [планируется реконструировать в 2020 году]. Это работа примерно на 900 улицах по замене асфальта, работа на 65 программных объектах - улицах, набережных", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".