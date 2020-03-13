{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Столичная ГИБДД призывает водителей и пешеходов к осторожности во время сильного ветра

Также горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы просит всех участникам дорожного движения быть предельно внимательными и острожными во время сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Москве - сильный порывистый ветер. Призываем пешеходов не спешить и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в своей безопасности. Водителям необходимо снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и образовательным учреждениям", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 25 м/с в пятницу. Жителям столицы в связи с этим рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили. По данным источника ТАСС в экстренных службах, из-за сильного ветра в Москве упали пять деревьев, пострадавших нет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Руководителем департамента экономической политики Москвы назначен Кирилл Пуртов
С 2018 года он занимал пост первого замруководителя департамента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС