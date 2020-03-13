Столичная ГИБДД призывает водителей и пешеходов к осторожности во время сильного ветра

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы просит всех участникам дорожного движения быть предельно внимательными и острожными во время сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Москве - сильный порывистый ветер. Призываем пешеходов не спешить и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в своей безопасности. Водителям необходимо снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и образовательным учреждениям", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 25 м/с в пятницу. Жителям столицы в связи с этим рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили. По данным источника ТАСС в экстренных службах, из-за сильного ветра в Москве упали пять деревьев, пострадавших нет.