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Московская канатная дорога приостановила работу из-за ветра

В организации отметили, что порывы ветра на Воробьевых горах достигают 18 м/с

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московская канатная дорога (МКД) в пятницу днем временно приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба МКД.

"Движение канатной дороги на Воробьевых горах временно приостановлено в связи с усилением ветра в столице. На данный момент порывы ветра на Воробьевых горах доходят до 16-18 м/с. При допустимой скорости - 15 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты постоянно следят за ситуацией, чтобы восстановить движение воздушной дороги.

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