Пассажиры подземки смогут протестировать новые функции приложения "Метро Москвы"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пользователи приложения "Метро Москвы" протестируют новые функции до их запуска. Запись на участие в тестировании уже открылась, подать заявки можно до 28 марта, сообщается в субботу на портале мэрии.

"Пассажиры столичного метро смогут протестировать новые функции приложения "Метро Москвы" до официального запуска обновленной версии. В новой версии появится личный кабинет, где можно будет привязать карту "Тройка" к номеру телефона, следить за своими билетами, а также переводить билеты и поездки с одного носителя на другой, если у пользователя несколько "Троек", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в личном кабинете можно будет отслеживать статус обращений в метрополитен и участвовать в голосованиях о московском транспорте. Планируется, что в будущем в "Метро Москвы" будут отображаться накопленные бонусы по программе лояльности "Город" для владельцев карт "Тройка".

К началу эксперимента пользователям, оставившим заявки, отправят ссылки на скачивание тестовой версии приложения. Сначала функция переноса баланса будет доступна только пользователям системы Android, на iOS она появится позже. Кроме того, горожане смогут использовать веб-версию личного кабинета. Участники будут тестировать новые функции на собственных "Тройках", отмечается на портале.