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Движение по Калужскому шоссе затруднено из-за строительства инфекционного центра в ТиНАО

Водителям рекомендует искать пути объезда

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Движение транспорта в районе поселения Вороновское в ТиНАО затруднено из-за строительства инфекционного центра рядом с деревней Голохвастово. Об этом сообщается в субботу на Едином транспортном портале.

"На Калужском шоссе в поселении Вороновское рядом с деревней Голохвастово ведется строительство нового инфекционного центра. Из-за большого количества строительной техники движение по Калужскому шоссе в этом районе затруднено", - говорится в сообщении.

Пресс-служба рекомендует автомобилистам искать пути объезда: "Объехать можно по Варшавскому шоссе и Московскому малому кольцу (А107)".

Для информирования водителей на подъездах к зоне стройки установят мобильные табло. На данном участке дороги во время проведения работ будут работать семь экипажей дорожного патруля.

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