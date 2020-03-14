Концерт фонда "Подари жизнь" в Большом театре перенесли из-за коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Гала-концерт Viva La Vita благотворительного фонда "Подари жизнь", который должен был состояться в Большом театре 6 апреля, перенесен на неопределенный срок из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщается в субботу на сайте фонда.

"6 апреля 2020 года концерт на Исторической сцене Большого театра не состоится. Мы принимаем такие меры, потому что участники концерта - артисты мировой оперы и балета. Они проживают в разных странах, в том числе и там, где объявлен карантин по коронавирусу, и с которыми закрыто авиасообщение <...> При этом мы будем делать все возможное, чтобы этот концерт обязательно состоялся", - написано в сообщении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией. Ранее в Москве в связи с опасностью эпидемии был введен режим повышенной готовности.