В Москве отложат капитальный ремонт поликлиник и усилят выездную службу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт в некоторых поликлиниках отложат из-за необходимости усилить работу выездной службы. Об этом сообщается в субботу на портале мэрии.

"Капитальный ремонт некоторых поликлиник начнется на два месяца позже запланированного срока. Такое решение было принято в связи с необходимостью усилить работу выездной службы", - говорится в сообщении.

Как сказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, слова которой приводятся в сообщении, максимальное количество людей с ОРВИ необходимо обслуживать на дому. "Мы понимаем, что максимальное количество людей с ОРВИ необходимо обслуживать на дому. Для этого мы проводим большую работу по усилению нашей выездной службы. К работе будут дополнительно привлечены врачи профилактических отделений, которых сейчас более 300, и молодые специалисты, ординаторы - 750 человек", - сказала она.

Сейчас в поликлиниках организован раздельный прием пациентов с симптомами ОРВИ и без них. На входе в поликлиники установлены посты, у всех входящих проверяют температуру.

"Медицинские организации, строительные работы в которых должны были начаться в конце марта и апреле, уйдут на капитальный ремонт позже. Проект капитального ремонта учреждений здравоохранения в столице будет реализован в полном объеме", - подчеркнула Ракова.

О капремонте поликлиник

Масштабная программа капитального ремонта учреждений здравоохранения была запущена в столице в феврале. Ремонт помещений проводится в рамках внедрения нового московского стандарта поликлиник. До 2024 года планируется отремонтировать 135 зданий. В 12 поликлиниках работы уже начались. Медицинская помощь во время капитального ремонта остается такой же доступной: пациентам ее временно оказывают в других филиалах поликлиник. Записаться к врачам по-прежнему можно онлайн.