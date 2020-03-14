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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы 14 и 15 марта из-за непогоды

Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства города

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Москвы предупредили москвичей и гостей столицы о непогоде 14 и 15 марта. C 19:00 часов 14 марта до 02:00 часов 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица, сообщила в субботу пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

"Городские службы продолжат работать в усиленном режиме в связи с непогодой 14 и 15 марта. Им даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - приводятся в сообщении слова замэра Москвы Петра Бирюкова.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства и попросил автомобилистов в сложных погодных условиях соблюдать правила дорожного движения и парковки.

Также автомобилистов просят не превышать установленный в городе скоростной режим и с пониманием относиться к проходам колонн снегоуборочной техники. Жителям и гостям столицы рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Для комплексного информирования населения задействованы операторы сотовой связи, информационные табло ЦОДД, мультимедийные средства общественного транспорта. Запущено онлайн-информирование населения в метрополитене и оповещение по телевизионным и радиоканалам. Силы и средства Главного управления МЧС России по г. Москве к действиям по предназначению и реагированию на последствия неблагоприятных природных явлений готовы, отмечает пресс-служба.

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