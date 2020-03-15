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В Москве ожидаются порывистый ветер и до трех градусов мороза

Синоптики объявили о желтом уровне опасности в связи с гололедицей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и порывистый ветер ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от трех до одного градуса мороза. В ночь на понедельник она может опуститься до минус девяти градусов.

Ветер - северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с и метель.

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В связи с гололедицей и порывистым ветром синоптики объявили о желтом уровне опасности в Москве и Московском регионе до утра понедельника.

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