Водителям советуют выбирать пути объезда места строительства инфекционного центра в ТиНАО

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям по возможности объезжать участок строительства инфекционного центра в Новой Москве и использовать альтернативные маршруты. Из-за большого количества строительной техники движение по участку Калужского шоссе в поселении Вороновское затруднено, сообщает в воскресенье пресс-служба ЦОДД.

"На Калужском шоссе в поселении Вороновское рядом с деревней Голохвастово ведется строительство нового инфекционного центра. Из-за большого количества строительной техники движение по Калужскому шоссе в этом районе затруднено. На месте развернут круглосуточный оперативный штаб транспортного комплекса Москвы <...> Призываем автомобилистов по возможности избегать этот участок и использовать альтернативные маршруты. Объехать можно по Варшавскому шоссе и Московскому малому кольцу (А107)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что специалисты ЦОДД следят за дорожной ситуацией в районе строящегося центра. У места проведения работ дежурят десять экипажей дорожного патруля. Также для грузовиков, обеспечивающих работу стройки, выделена правая полоса шоссе.