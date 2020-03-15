{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водителям советуют выбирать пути объезда места строительства инфекционного центра в ТиНАО

Движение по участку Калужского шоссе в поселении Вороновское затруднено

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям по возможности объезжать участок строительства инфекционного центра в Новой Москве и использовать альтернативные маршруты. Из-за большого количества строительной техники движение по участку Калужского шоссе в поселении Вороновское затруднено, сообщает в воскресенье пресс-служба ЦОДД.

"На Калужском шоссе в поселении Вороновское рядом с деревней Голохвастово ведется строительство нового инфекционного центра. Из-за большого количества строительной техники движение по Калужскому шоссе в этом районе затруднено. На месте развернут круглосуточный оперативный штаб транспортного комплекса Москвы <...> Призываем автомобилистов по возможности избегать этот участок и использовать альтернативные маршруты. Объехать можно по Варшавскому шоссе и Московскому малому кольцу (А107)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что специалисты ЦОДД следят за дорожной ситуацией в районе строящегося центра. У места проведения работ дежурят десять экипажей дорожного патруля. Также для грузовиков, обеспечивающих работу стройки, выделена правая полоса шоссе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Гимназию на востоке Москвы закроют на карантин из-за подозрения на коронавирус у ученика
Для школьников организован дистанционный режим обучения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС